Алексей Сафонов – о возвращении Карпина в «Спартак»: Он не фантик, чтобы размениваться Карпин тренировал «Спартак» с 2009 по 2014 годы.

Загрузка...

Агент Алексей Сафонов высказался о возможности возвращения главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в «Спартак».

«Он находится на своем месте, и было бы не по-человечески плюнуть на коллектив и уйти куда-то, – приводит News.ru слова Сафонова. – У него есть свое самолюбие, плюс «сине-желтые» сейчас сильнее, чем московский клуб. «Ростов» замахнулся на место в Лиге чемпионов, на медали, и зачем тренеру терять этот год и уходить? Это первый момент. А второй – он тоже не фантик, чтобы размениваться».

Напомним, Карпин тренировал «Спартак» 2009 по 2012 годы и с 2012 по 2014 годы. Под его руководством команда дважды стала серебряным призером чемпионата России. После «Спартака» Карпин работал в «Мальорке», «Армавире», а в декабре 2017 года возглавил «Ростов».

В понедельник «Спартак» объявил о назначении новым главным тренером немца Доменико Тедеско, который раньше работал в Германии с «Эрцгебирге» и «Шальке».