Болельщики «Спартака» попросили Федуна рассказать о передаче клуба В 2023 году Федун обещал отдать «Спартак» болельщикам.

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Инициативная группа болельщиков «Спартака» обратились к владельцу клуба Леониду Федуну с открытым письмом, в котором попросила объяснить механизмы передачи клуба болельщикам в 2023 году.

Группа так называется «Комитет-2023», в ее состав пока входит менее 100 человек.

«Мы хотим узнать условия передачи клуба – огласите их подробно. Опишите, пожалуйста, сам механизм передачи: когда начнется этот процесс? Какие у него будут временные рамки, какие этапы предполагаются? Каковы критерии, которые будут предъявляться к принимающей клуб стороне – болельщикам клуба? И разумеется, нас очень интересует итоговая цена вопроса.

Мы обращаемся к Вам заранее, потому что прекрасно представляем размеры этой суммы, и нам, исходя из своих возможностей, надо будет уже сейчас готовиться к покупке. И мы уверены, что цена будет все-таки ближе к разумной, так как и сторона отдающая, и сторона принимающая одинаково сильно любят клуб, значит, они смогут договориться о взаимовыгодных условиях.

Мы просим Вас огласить все условия передачи как можно раньше, так как мы тоже хотим быть полностью подготовленными к сделке в 2023-м году. По крайней мере, обрисуйте схематически контуры этой сделки на данный момент», – говорится в письме, опубликованном на официальном сайте болельщиков «Спартака».

Напомним, в июне Федун заявил, что передаст клуб болельщикам. Контрольный пакет акций «Спартака» будет передан в некоммерческую организацию, членами которой станут болельщики клуба.