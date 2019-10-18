Александр Максименко: Игрокам «Спартака» надо заново заслужить право выходить на поле - Советский спорт
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18 октября 2019 11:46ФутболЛипкин Антон

Александр Максименко: Игрокам «Спартака» надо заново заслужить право выходить на поле

«Спартак» сыграет с «Рубином» в первом матче Тедеско.

Голкипер «Спартака» Александр Максименко высказался о смене главного тренера команды.

В понедельник «Спартак» объявил о назначении главным тренером немца Доменико Тедеско, который до этого возглавлял «Эрцгебирге» и «Шальке».

«Каждая смена тренера придает любой команде определенный импульс, – приводит слова 21-летнего игрока официальный сайт клуба. – Настроение меняется, игроки начинают работать по-другому.

С приходом нового специалиста прежние заслуги сходят на нет, все начинается с чистого листа. Думаю, ни у кого в «Спартаке» нет «железных» позиций. Новый тренер приходит со своим видением состава, поэтому каждый изо дня в день должен будет доказывать свою состоятельность и заново заслуживать право выходить на поле в красно-белой форме».

Напомним, в нынешнем сезоне Максименко провел 15 матчей за «Спартак» в премьер-лиге и квалификации Лиги Европы и пропустил в них 19 голов.

После 12 туров премьер-лиги «Спартак» набрал 14 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги. Дебют Тедеско состоится 19 октября в матче 13-го тура с «Рубином». Матч на «Открытие Арене» начнется в 16:30 (мск).

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