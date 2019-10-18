Александр Максименко: Искренне не знаю, что случилось со «Спартаком» «Спартак» потерпел пять поражений подряд в премьер-лиге.

Голкипер «Спартака» Александр Максименко высказался о причинах неудачной серии команду в премьер-лиге, в рамках которой красно-белые потерпели пять поражений подряд.

– Многие задают мне этот вопрос, если честно, – сказал 21-летний голкипер в интервью клубной пресс-службе. – Но я искренне не знаю, что случилось.

– Уместно ли говорить о невезении? «Спартак» – лидер по количеству попаданий в каркас ворот.

– Думаю, это тоже сказалось. Если бы нам удавалось реализовать созданные моменты, все было бы иначе. Удача действительно отвернулась от нас на эти пять игр.

Напомним, в последний раз «Спартак» побеждал в чемпионате 25 августа в матче с «Крыльями Советов» (2:1), после чего проиграл «Зениту» (0:1), «Уралу» (1:2), «Уфе» (0:1), «Оренбургу» (1:2) и «Краснодару» (1:2). После 12 туров у команды 14 очков и 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги.

После поражения от «Оренбурга» в отставку ушел бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов. В понедельник клуб объявил о назначении новым главным тренером немца Доменико Тедеско, который до этого возглавлял «Эрцгебирге» и «Шальке».

В 13-м туре 19 октября «Спартак» примет «Рубин». Начало матча на «Открытие Арене» – 16:30 (мск).