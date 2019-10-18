Валерий Кечинов: Тедеско пока не понимает, чего его ждет Немец стал главным тренером «Спартака».

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов высказался о назначении главным тренером команды немца Доменико Тедеско.

«Я вообще не знаю этого специалиста, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Кечинова. – Не следил даже за его работой в «Шальке». Но читал, что это принципиальный наставник. «Спартаку» как раз такой и нужен: принципиальный и с характером.

Наверное, пока он не понимает, что его ожидает, что малейшая осечка, каждая ошибка будет рассматриваться под микроскопом, и это будет выливаться в огромную критику. Но иностранцу легче в том плане, что он не читает российские газеты, интернет, где иногда льют много грязи».

Напомним, ранее Тедеско работал в «Эрцгебирге» (2017) и «Шальке» (2017-2019), с которым занял второе место в бундеслиге и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Дебют Тедеско состоится 19 октября в матче 13-го тура премьер-лиги с «Рубином» на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

«Спартак», проигравший пять матчей подряд в чемпионате, занимает 12-е место в турнирной таблице.