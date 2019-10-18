Бубнов поставил на победу «Локомотива» над «Ахматом» Первый матч 13-го тура пройдет 18 октября в Грозном.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 13-го тура премьер-лиги «Ахмат» – «Локомотив».

«У «Локомотива» очень много травмированных, «Ахмат» же сразу после смены тренера одержал первую победу за два месяца, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Тем не менее, исходя из развития сезона, шансы железнодорожников на успех все равно выше. Прогноз – 0:1».

Напомним, после 12 туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу с 26 очками. У «Ахмата» 12 очков и 14-е место.

В предыдущем туре «Ахмат» под руководством нового главного тренера Игоря Шалимова победил «Уфу» (1:0) и прервал семиматчевую безвыигрышную серию, во время которой команда чередовала поражения и ничьи. «Локомотив» в национальном чемпионате выиграл последние четыре матча.

Матч «Ахмат» – «Локомотив» пройдет 18 октября на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало – 19:30 (мск).