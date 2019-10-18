«Ростов» – о Мамаеве: Этому парню точно есть что сказать на поле Мамаев продолжает тренироваться с новой командой.

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев продолжает тренироваться в новой команде.

В клубном твиттере появились фотографии 31-летнего игрока с подписью: «Павел Мамаев постепенно набирает форму и уже делает красиво. Этому парню точно есть что сказать на поле».

Павел Мамаев постепенно набирает форму и уже делает красиво🔥



Этому парню точно есть что сказать на поле 💪 pic.twitter.com/QujIFvncQ0 — Football Club Rostov (@rostovfc) October 18, 2019

Напомним, 28 сентября Мамаев подписал двухлетний контракт с «Ростовом» с возможностью продления еще на один сезон. При этом пока он не заявлен за команду для выступления в премьер-лиге и Кубке России и сможет начать играть после зимней паузы.

17 сентября Мамаев был освобожден по УДО из колонии в Белгородской области, где он находился с 4 июля вместе с форвардом «Зенита» Александром Кокориным и его братом Кириллом. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.