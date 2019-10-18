«Ростов» – о Мамаеве: Этому парню точно есть что сказать на поле

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев продолжает тренироваться в новой команде.
В клубном твиттере появились фотографии 31-летнего игрока с подписью: «Павел Мамаев постепенно набирает форму и уже делает красиво. Этому парню точно есть что сказать на поле».
Напомним, 28 сентября Мамаев подписал двухлетний контракт с «Ростовом» с возможностью продления еще на один сезон. При этом пока он не заявлен за команду для выступления в премьер-лиге и Кубке России и сможет начать играть после зимней паузы.
17 сентября Мамаев был освобожден по УДО из колонии в Белгородской области, где он находился с 4 июля вместе с форвардом «Зенита» Александром Кокориным и его братом Кириллом. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.
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