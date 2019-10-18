Доменико Тедеско: Мы увидели, в чем наши шансы в матче с «Рубином» «Спартак» примет «Рубин» в 13-м туре премьер-лиги.

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед матчем 13-го тура премьер-лиги с «Рубином» поделился впечатлениями от работы с командой и высказался о предстоящей игре.

«Прошло слишком много времени, чтобы понять полную картину о команде, – сказал немец на пресс-конференции. – Несмотря на это я увидел полное понимание со стороны игроков. Они открыты для общения и совместной работы. Они здорово тренировались. И это было самое важное для нас в первом отклике от команды.

Что касается предстоящего матча, то мы посмотрели матчи, постарались их проанализировать. Это быстрая команда, их атакующие игроки хороши в ситуациях один на один. Нам предстоит быть внимательными в таких моментах. Но мы также увидели, в чем наши шансы. И нам нужно их использовать, чтобы победить в этом матче».

Напомним, Тедеско был назначен главным тренером «Спартака» в понедельник.

Матч «Спартак» – «Рубин» пройдет 19 октября на «Открытие Арене». Начало – 16:30 (мск).