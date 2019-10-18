Доменико Тедеско: Сравнения с Джокером расцениваю как комплимент Главного тренера «Спартака» сравнили с персонажем одноименного фильма.

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед матчем 13-го тура премьер-лиги с «Рубином» рассказал, как относится к сравнениям с персонажем Джокером из одноименного фильма, который сейчас идет в кинотеатрах.

«Сейчас у меня нет времени читать газеты, – сказал немец на пресс-конференции. – Джокер – это самая главная карта в игре. Расцениваю это как комплимент».

Напомним, Тедеско был назначен главным тренером «Спартака» в понедельник.

Матч «Спартак» – «Рубин» пройдет 19 октября на «Открытие Арене». Начало – 16:30 (мск).

Отметим, что 15 октября «Советский спорт» вышел с обложкой «Доменико – джокер».