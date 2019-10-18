Доменико Тедеско: Есть несколько игроков, которые могут стать капитаном в матче с «Рубином»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед матчем 13-го тура с «Рубином» высказался о том, кто может стать капитаном команды в этой игре.
«У нас есть несколько ребят, которые в субботу могут стать капитаном, – сказал немец на пресс-конференции. – Сегодня вечером или завтра утром мы поговорим об этом и примем решение».
Напомним, капитан «Спартака» Георгий Джикия пропустит матч из-за дисквалификации после удаления в игре предыдущего тура с «Краснодаром» (1:2), а вице-капитан команды Роман Зобнин продолжает восстановление после травмы.
Матч «Спартак» – «Рубин» пройдет 19 октября на «Открытие Арене». Начало – 16:30 (мск).
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