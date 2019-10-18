«Молодежка» «Спартака» в большинстве обыграла «Рубин» - Советский спорт
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18 октября 2019 15:12ФутболЛипкин Антон

«Молодежка» «Спартака» в большинстве обыграла «Рубин»

Единственный гол забил Мельников.

Молодежный состав «Спартака» одержал победу в матче 13-го тура молодежного первенства с «Рубином» (1:0) на поле клубной академии в Сокольниках.

Единственный гол на 85-й минуте забил полузащитник Степан Мельников. Отметим, что с 65-й минуты «Рубин» доигрывал матч вдесятером после удаления Александра Смелова.

«Спартак» набрал 20 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. У «Рубина» осталось 14 очков и 13-я позиция.

В следующем туре 24 октября «Рубин» примет «Урал», а 26 октября «Спартак» сыграет в гостях с «Локомотивом».

Молодежное первенство
13-й тур

«Спартак» (Москва) – «Рубин» (Казань) – 1:0 (0:0)
Гол: Мельников, 85.
Удаление: Смелов, 65.

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