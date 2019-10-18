«Барселона» вернет деньги всем зрителям, купившим билеты на матч с «Реалом» «Барселона» предложила провести матч 10-го тура чемпионата Испании с «Реалом», перенесенный из-за протестов в Каталонии, 18 декабря.

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«Вчера клуб передал в Комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) свой отказ провести матч на стадионе «Сантьяго Бернабеу», как это было предложено лигой.

Руководство клуба стремилось к тому, чтобы встреча состоялась 26 числа на «Камп Ноу», как и планировалось ранее. Клуб был абсолютно уверен в гражданской и мирной позиции своих поклонников, которые всегда образцово выражают себя на домашней арене.



После того, как по решению RFEF встреча была перенесена, и поскольку в нем установлено, что клубы должны договорится о новой дате проведения матча до понедельника, «Барселона» предложила провести встречу 18 декабря.



Клуб сожалеет о неудобстве, которое этот перенос может причинить нашим партнерам и болельщикам, поэтому сообщает, что уже активировал необходимые процедуры для возврата денег с приобретенных билетов, начиная с понедельника», - говорится в официальном сообщении пресс-службы каталонской команды.

Напомним, что накануне (RFEF) подтвердила перенос матча десятого тура примеры «Барселона» – «Реал». Это решение принято в связи с беспорядками в Барселоне и Жироне, которые вспыхнули после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 политикам, причастным к проведению в 2017 году референдума о независимости Каталонии.

Теперь до 10 часов утра понедельника «Барселона» и «Реал» должны согласовать новую дату проведения матча. Если клубам не удастся договориться, дату матча выберет комитет по проведению соревнований.