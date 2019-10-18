Егор Титов: Кто, если не Тедеско? Почему не поставить Тихонова, Гунько тоже с опытом Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов оценил назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера красно-белых.

– Полезно смотреть коллег-экспертов на ТВ. Слушали в понедельник Бородюка с Мостовым? Оба сказали правильную вещь: назначение немца – плевок в российский тренерский корпус. Человек работал только в «Шальке», полтора года. Больше нигде и нисколько, второй сезон завалил. Где гарантии, что у него получится с нынешним составом «Спартака»?

– Гарантий нет, даже если Клопп возглавит «Реал». Любое тренерское назначение – эксперимент.

– Да, но в некоторых просматриваются основания. В этом их не очень много. Мостовой смеялся: «Вообще не понимаю, как так можно». Согласен. Хотя и дай бог чтобы у Тедеско получилось. Надо поднимать репутацию «Спартака», особенно в еврокубках. Сейчас если соперник чуть поближе к середнякам – все, приехали.

– Кто, если не Тедеско?

– Ответ с ходу не дам, нужно изучать вопрос. Но есть то, что на поверхности. Болельщики гудят, недовольны руководством. Почему не поставить Тихонова? Дело не в том, что он мой друг, – на него народ пойдет. Дима Гунько тоже с опытом, свой. Какие у Тедеско перед ними преимущества? – приводит слова Титова «Матч ТВ».

Напомним, Тедеско был назначен главным тренером «Спартака» в понедельник. Специалист известен по работе с «Шальке», который в сезоне-2017/18 привел ко второму месту в бундеслиге.

Дебют Тедеско состоится 19 октября в домашнем матче с «Рубином».