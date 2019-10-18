Вратари «Динамо» и «Краснодара» выйдут на матч в кепках в честь Яшина РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и ФК «Динамо» готовят совместную программу праздничных мероприятий в честь 90-летнего юбилея со дня рождения легендарного отечественного вратаря Льва Ивановича Яшина.

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Как сообщает официальный сайт РФС, голкиперы «Динамо» и «Краснодара» выйдут на очный матч 13-го тура чемпионата России по футболу в кепках, как у Льва Яшина.

«20 октября перед матчем «Динамо» - «Краснодар» возле стадиона состоится церемония возложения цветов к памятнику лучшему вратарю ХХ века. Также перед матчем пройдет автограф-сессия динамовских ветеранов футбола - Александра Викторовича Уварова и Владимира Михайловича Пильгуя - двух вратарей, которые в разное время выступали за бело-голубых. На матче «Динамо» - «Краснодар» ожидается присутствие вдовы Яшина - Валентины Яшиной, а также родственников выдающегося футболиста, которые произведут символический удар по мячу. Перед началом встречи дети, сопровождающие команды, а также вратари «Динамо» и «Краснодара», выйдут на поле в кепках», - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Добавим, что встреча «Динамо» - «Краснодар» пройдет на арене имени Льва Яшина в Москве в ближайшее воскресенье и начнется в 19:00 (мск).