«Он их умертвит». Титов рассказал о работе с Каррерой в тренерском штабе Аленичева

– Мы работали вместе всего пару недель, он приехал в команду незадолго до проигрыша кипрскому АЕК. Один из членов тренерского штаба увидел, как Каррера работает с защитниками, и испугался: «Он их умертвит. Первая же тренировка – без пауз, на рывках, в отбор, по дикой жаре». А сборы уже заканчивались. Но нет, вернулись в Россию, разгромили тульский «Арсенал» и уже потом напоролись на киприотов. Про Карреру многое рассказывали оставшиеся с ним в «Спартаке», но разглашать частные разговоры не хочу, – приводит слова Титова «Матч ТВ».
Напомним, что будучи тренером «Спартака», итальянец выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.
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