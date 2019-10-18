Александр Мостовой: Тедеско в матче с «Рубином» будет бегать, прыгать, стараться привлечь внимание

– После назначения Доменико Тедеско прошло очень мало времени, так что за такой короткий срок невозможно что-то кардинально изменить. Результат игры не будет иметь никакого значения. Тедеско будет стараться привлечь к себе внимание. Будет бегать, прыгать – показуха, одним словом. Если результат будет приемлемым, то многое возьмёт на себя. Допустим, «Спартак» проиграет, но Тедеско же не уволят. Неожиданностью не станут любые перестановки в составе красно-белых. Само назначение Тедеско для меня уже стало неожиданным, – приводит слова Мостового «Чемпионат».
Напомним, Тедеско был назначен главным тренером «Спартака» в понедельник. Специалист известен по работе с «Шальке», который в сезоне-2017/18 привел ко второму месту в бундеслиге.
Дебют Тедеско состоится 19 октября в домашнем матче с «Рубином».
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