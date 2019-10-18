Массимо Каррера: Игра с «Локомотивом» не станет легкой прогулкой для «Ювентуса» Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Локомотивом».

– «Локомотив» – хорошая команда, в которой есть интересные игроки, такие как Чорлука, Хеведес и Крыховяк, и даже если я больше не слежу за ней, он всегда находится на вершине турнирной таблицы России.

«Локомотив» играет в хороший футбол, тактики меньше по сравнению с Италией, но это команду не стоит недооценивать, и я думаю, что эта встреча не будет легкой прогулкой для «Ювентуса», – приводит слова Карреры портал Tutto Juve.

Напомним, что встреча «Ювентус» – «Локомотив» состоится 22 октября в Турине (Италия) на стадионе «Альянц» и начнется в 22:00 по московскому времени.