«Ахмат» – «Локомотив»: Стартовые составы команд - Советский спорт
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18 октября 2019 18:31Футбол

«Ахмат» – «Локомотив»: Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Локомотива» на матч 13-го тура чемпионата России.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мусалов, Нижич, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл Силва, Мбенг

Запасные: Мелихов, Гиголаев, Анхель, Х. Кадыров, Гащенков, Швец, Садулаев, Харин, Михалак, Митришев, А. Кадыров, Понсе

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Чорлука, Магкеев, Мурило, Идову, Коломейцев, Жоау Мариу, Ал. Миранчук, Джорджевич, Эдер

Запасные: Коченков, Кверквелия, Лысов, Хеведес, Рыбчинский, Куликов, Тугарев

Добавим, что встреча состоится сегодня, 18 октября, в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

После 12 туров «Локомотив», набрав 26 очков, возглавляет турнирную таблицу российской премьер-лиги. «Ахмат», имея в активе 12 очков, расположился на 14-м месте.

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