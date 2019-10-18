Массимо Каррера: Не сомневался, что Конте сделает из «Интера» крепкую команду Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал игру лидеров серии А в начале сезона чемпионата Италии.

– «Интер» меня в некоторой степени удивляет, зная Антонио (Конте – главный тренер миланской команды), я не сомневался в том, что он сделает команду крепкой и хорошо организованной. Думаю, что «Интер» может расстроить «Ювентус» в концовке чемпионата.

«Наполи» он немного отстает в турнирной таблице, но если мы уберем поражения последних минут с «Ювентуса» (3:4) и «Кальяри» (0:1), можно сделать другие выводы.

Мне действительно нравится «Аталанта», ее игра больше не сюрприз и она доказывает, что теперь хорошо играет на постоянной основе. К сожалению, в Лиге чемпионов все идет не очень хорошо, но в серии А – это теперь реальность, – приводит слова Карреры портал Tutto Juve.

Напомним, что после семи туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 19 очков и возглавляет турнирную таблицу серии А. На втором месте, уступая туринской команде одно очко, расположился «Интер». Третье место с 16 очками занимает «Аталанта», на четвертой позиции расположился «Наполи», имеющий в своем активе 13 оков.