Александр Шикунов: Если Дзюбе начало фартить, справиться с ним почти нереально, это просто машина Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов в преддверии матча 13-го тура РПЛ с «Зенитом» оценил игру форварда Артема Дзюбы.

- Артем - устоявшийся форвард. Если у него пошла игра и ему начало фартить, справиться с Дзюбой почти нереально. Это просто машина. Дзюба с годами превратился в настоящего мастера и сейчас находится в самом соку - как эмоционально, так и физически, - цитирует Шикунова RT.

Напомним, что встреча «Зенит» - «Ростов» состоится завтра, 19 октября, в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.