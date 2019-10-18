Александр Шикунов: Среди лидеров «Ростов» показывает самый симпатичный футбол

- Почему «Ростов» удачно играет с топ-клубами? Во-первых, на них и настрой другой, во-вторых, гранды обычно действуют первым номером, что только на руку «Ростову». Команда очень быстро выходит в атаку. Вообще, считаю, среди лидеров желто-синие показывают самый симпатичный футбол», - цитирует Шикунова RT.
Напомним, что встреча «Зенит» - «Ростов» состоится завтра, 19 октября, в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.
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