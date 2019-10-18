«Локомотив» на выезде обыграл «Ахмат» благодаря голам Коломейцева и Жоау Мариу - Советский спорт
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18 октября 2019 21:25Футбол

«Локомотив» на выезде обыграл «Ахмат» благодаря голам Коломейцева и Жоау Мариу

Футболисты «Локомотива» обыграли «Ахмат» в гостевом матче 13-го тура российской премьер-лиги со счетом 2:0.

В составе железнодорожников голами отметились полузащитник Александр Коломейцев (23-я минута) и хавбек Жоау Мариу (86).

Отметим, что на 33-й минуте из-за травмы поле покинул нападающий московского клуба Лука Джорджевич. Вместо черногорского форварда на поле появился полузащитник Даниил Куликов.

После этой победы «Локомотив», одержавший пятую победу подряд, набрал 29 очков и вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы РПЛ. «Ахмат», потерпевший седьмое поражение в сезоне, с 12 очками расположился на 14-м месте.

Добавим, что в следующем туре «Локомотив» 27 октября дома сыграет против «Спартака», а «Ахмат» днем ранее на своем поле встретится с «Арсеналом».

Чемпионат России
13-й тур

«Ахмат» - «Локомотив» - 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Коломейцев (23), 0:2 - Мариу (86).

«Ахмат»: Городов, Семенов, Мусалов (Харин, 53), Нижич, Уциев, Бериша, Роши (Михаляк, 46), Иванов, Глушаков (Швец, 77), Исмаэл, Мбенг.

«Локомотив»: Гильерме, Магкеев, Идову, Живоглядов, Серкейра, Миранчук, Коломейцев, Жоау Мариу (Тугарев, 88), Чорлука, Джорджевич (Куликов, 32), Эдер.

Предупреждения: Живоглядов (40), Харин (74), Куликов (80), Уциев (89).

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