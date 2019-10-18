Александр Коломейцев: На таблицу будем смотреть в конце сезона

– Победили за счет морально-волевых качеств. У нас многие ребята выбыли из строя из-за травм. Пришлось даже перестраивать схему. Начали по 4-4-2, потом перестроились на одного опорника. Я могу сыграть и на фланге, и ближе к атаке, но в опорной зоне чувствую себя лучше всего. Не сказал бы, что игра получилось легкой. Во втором тайме мяч у нас не держался. Больше оборонялись и бегали. Без мяча играть тяжело.
– Эта победа вывела «Локомотив» на чистое первое место. – Мы идем от игры к игре и будем смотреть на таблицу в конце сезона. Эта победа придаст положительных эмоций перед матчем с «Ювентусом». Уже завтра начнем подготовку, – приводит слова полузащитника пресс-служба клуба.
После этой победы «Локомотив», одержавший пятую победу подряд, набрал 29 очков и вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы РПЛ.
Добавим, что в следующем туре «Локомотив» 27 октября дома сыграет против «Спартака».
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