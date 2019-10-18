Вячеслав Колосков: На протяжении года говорил, что нужно разводить команды России и Косова - Советский спорт
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18 октября 2019 22:27Футбол

Вячеслав Колосков: На протяжении года говорил, что нужно разводить команды России и Косова

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о решении УЕФА разводить команды России и Косова в международных турнирах.

– На протяжении года говорил, что это нужно делать. Какой смысл создавать проблемы, когда можно абсолютно законно и разумно развести команды из России и Косова, как это сделала, например, Сербия. Конфликтов нет, – приводит слова Колоскова RT.

Ранее стало известно, что рабочая группа европейского футбольного союза по чрезвычайным ситуациям провела заседание, на котором было принято решение что команды из Косово и России отныне не могут пересекаться в турнирах УЕФА до дальнейших распоряжений.

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