Вячеслав Колосков: На протяжении года говорил, что нужно разводить команды России и Косова

– На протяжении года говорил, что это нужно делать. Какой смысл создавать проблемы, когда можно абсолютно законно и разумно развести команды из России и Косова, как это сделала, например, Сербия. Конфликтов нет, – приводит слова Колоскова RT.
Ранее стало известно, что рабочая группа европейского футбольного союза по чрезвычайным ситуациям провела заседание, на котором было принято решение что команды из Косово и России отныне не могут пересекаться в турнирах УЕФА до дальнейших распоряжений.
Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Хартли опять сильнее тренеров сборной России. «Авангард» выиграл у СКА «Амур» победил «Локомотив» (2:1) и опустил «Магнитку» на последнее место на Востоке. «Авангард» в третий раз подряд разобрался со СКА (3:2), а «Витязь» стал жертвой клюшки уфимца Никиты Сошникова (1:2). 15.10.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав Чемпионат мира на семь с половиной недель. Стартует Гран-при-2019 В пятницу в Лас-Вегасе начнется первый этап крупнейшей серии международных турниров. 16.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев Неугомонная. Трусова прыгнула четыре четверных, и они с Загитовой обошли американцев На турнире в Японии 15-летняя Александра Трусова первой в истории женского катания исполнила в произвольной программе четыре прыжка в четыре оборота! 05.10.2019 13:30 Фигурное катание Тигай Лев Почему матчи сборных осенью надо отменять Все мы радуемся досрочному выходу сборной России на Евро-2020. Наверняка схожие эмоции испытывают сейчас болельщики Украины, Испании, Италии, Польши, Бельгии… Зато клубам впору кричать караул. 17.10.2019 08:00 Футбол Зибрак Артем Попрыгунья Лиза и вампирша Алена. Анонс событий этой недели Главным турниром уик-энда будет «челленджер» в Финляндии, где нас ждет очередная супердуэльдвух россиянок – Елизаветы Туктамышевой и Алены Косторной. 10.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев Самсонов чуть не побил рекорд страны на Мемориале Тена. Обзор событий уик-энда На «челленджере» в Эспо кроме дуэли Косторная – Туктамышева хватало разных событий. Но начнем мы не с Финляндии, а с Алма-Аты – и 14-летнего Даниила Самсонова. 14.10.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев Петар Занев: Сборная Болгарии ненавидит расистов Во время матча Болгария – Англия (0:6) болельщики хозяев скандировали расистские лозунги, ухали в адрес темнокожих игроков команды гостей и даже вывесили издевательский баннер против УЕФА. Бывший защитник «Амкара» и «Енисея», а ныне – софийского ЦСКА, который сыграл за болгар в этом матче, рассказал о случившемся. 16.10.2019 22:00 Футбол Августин Александр Второй круг ада Никиты Гусева. Что не так с «Нью-Джерси» «Нью-Джерси» потерпел шестое поражение в шести матчах и по-прежнему единственный в лиге без побед. 15.10.2019 14:00 Хоккей Славин Виталий «Трактору» Кравцов не нужен? Команда из Челябинска потерпела очередное поражение СКА уступил 1:2 в Нижнекамске, а «Трактор» – в Подольске 1:3. «Ак Барс» едва не упустил фору 2:0, одолев «Йокерит» только в овертайме. А «Торпедо» в Минске угостило хозяев теннисной баранкой. 17.10.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав