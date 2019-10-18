Игорь Шалимов: У «Локомотива» пять человек сзади всегда, сложно было создавать моменты Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов подвел итоги домашнего матча 13-го тура чемпионата России против «Локомотива» (0:2).

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– Сложно создать моменты против «Локомотива». Команда остается боевой, несмотря на травмы и дисквалификации. Кто бы ни выходил, они очень уверенно чувствуют себя при контроле мяча и практически не пропускают контратаки. У них пять человек сзади всегда. Сложно было создавать моменты. Во втором тайме мы контролировали мяч, пытались что-то создать, но сложно. Нам нужно работать над этим. Старались играть низом, но свалились на длинные передачи. Нам нужно время, чтобы перестроиться. Но результат – не только наша вина, но и заслуга «Локомотива», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

После этой игры «Ахмат», потерпевший седьмое поражение в сезоне, с 12 очками расположился на 14-м месте. В следующем туре грозненская команда на своем поле встретится с «Арсеналом».