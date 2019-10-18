Соперник «Локомотива» по Лиге чемпионов «Байер» крупно проиграл «Айнтрахту» Футболисты «Айнтрахта» одержали победу над «Байером» в домашнем матче 8-го тура чемпионата Германии со счетом 3:0.

Дублем в составе команды из Франкфурта-на-Майне отметился Гонсало Пасьенса (4-я и 17-я минуты), еще один мяч на счету Баса Доса (81).

После этой победы «Айнтрахт» набрал 14 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице бундеслиги, обойдя идущий восьмым «Байер» по дополнительным показателям.

В следующем туре «Айнтрахт» в гостях сыграет против «Боруссии» из Менхенгладбаха, а «Байер» на своем поле встретится с «Вердер».

Отметим, что «Байер» является соперником «Локомотива» на групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре немецкая команда на своем поле уступила железнодорожникам со счетом 1:2. Вторая встреча состоится 26 ноября в Москве в рамках пятого тура европейского клубного турнира.