Соперник «Локомотива» по Лиге чемпионов «Байер» крупно проиграл «Айнтрахту»

Дублем в составе команды из Франкфурта-на-Майне отметился Гонсало Пасьенса (4-я и 17-я минуты), еще один мяч на счету Баса Доса (81).
После этой победы «Айнтрахт» набрал 14 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице бундеслиги, обойдя идущий восьмым «Байер» по дополнительным показателям.
В следующем туре «Айнтрахт» в гостях сыграет против «Боруссии» из Менхенгладбаха, а «Байер» на своем поле встретится с «Вердер».
Отметим, что «Байер» является соперником «Локомотива» на групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре немецкая команда на своем поле уступила железнодорожникам со счетом 1:2. Вторая встреча состоится 26 ноября в Москве в рамках пятого тура европейского клубного турнира.
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