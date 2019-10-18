«ПСЖ» разгромил «Ниццу», доигрывающую матч вдевятером

В составе гостей дублем отметился Анхель Ди Мария (15-я и 21-я минута), еще по одному мячу на свой счет записали Килиан Мбаппе (88) и Мауро Икарди (90+1). У хозяев поля отличился Игнатиус Кнеп (67).
Отметим, что на 74-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Ниццы» Вилан Сиприен, а на 77-й – прямую красную получил нападающий Игнатиус Кнеп.
После этой победы «ПСЖ» набрал 24 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице лиги 1. «Ницца», имея в активе 13 очков, опустилась на девятую строчку.
В следующем туре «ПСЖ» на своем поле сыграет против «Марселя», а «Ницца» в гостях встретится со «Страсбургом».
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