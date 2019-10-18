«ПСЖ» разгромил «Ниццу», доигрывающую матч вдевятером - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 октября 2019 23:40Футбол

«ПСЖ» разгромил «Ниццу», доигрывающую матч вдевятером

Футболисты «ПСЖ» обыграли «Ниццу» в гостевом матче 10-го тура чемпионата Франции со счетом 4:1.

В составе гостей дублем отметился Анхель Ди Мария (15-я и 21-я минута), еще по одному мячу на свой счет записали Килиан Мбаппе (88) и Мауро Икарди (90+1). У хозяев поля отличился Игнатиус Кнеп (67).

Отметим, что на 74-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Ниццы» Вилан Сиприен, а на 77-й – прямую красную получил нападающий Игнатиус Кнеп.

После этой победы «ПСЖ» набрал 24 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице лиги 1. «Ницца», имея в активе 13 очков, опустилась на девятую строчку.

В следующем туре «ПСЖ» на своем поле сыграет против «Марселя», а «Ницца» в гостях встретится со «Страсбургом».

Карен Хачанов: Из-за моих матчей Кержаков вставал рано утром Российский теннисист вышел в третий круг «Кубка Кремля». 17.10.2019 07:30 Теннис Липкин Антон
Еще по теме:
Рублев вышел в полуфинал «Кубка Кремля» и встретится с Чиличем Павлюченкова обыграла Кудерметову и вышла в полуфинал «Кубка Кремля» Александр Шикунов: Если Дзюбе начало фартить, справиться с ним почти нереально, это просто машина
Петар Занев: Сборная Болгарии ненавидит расистов Во время матча Болгария – Англия (0:6) болельщики хозяев скандировали расистские лозунги, ухали в адрес темнокожих игроков команды гостей и даже вывесили издевательский баннер против УЕФА. Бывший защитник «Амкара» и «Енисея», а ныне – софийского ЦСКА, который сыграл за болгар в этом матче, рассказал о случившемся. 16.10.2019 22:00 Футбол Августин Александр
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Илья Авербух: Я не могу научить Медведеву прыгать четверные В пятницу в Лас-Вегасе стартует первый этап Гран-при. Призер Олимпиады, чемпион мира, а ныне продюсер ледовых шоу рассказал о возможных раскладах стартующего сезона. 16.10.2019 20:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Косторная лидирует после короткой программы на Finlandia Trophy, Туктамышева – 2-я Мария Бутырская: Одиночницы обычно борются сами с собой, а не со своими соперницами Трусова опередила Загитову в произвольной программе на Japan Open
Шуми Бабаев: Мне нравится хоккей на канадской коробке Очередным гостем пресс-центра «Советского спорта» стал известный хоккейный агент Шуми Бабаев. 17.10.2019 12:00 Хоккей Домрачев Владислав
Хартли опять сильнее тренеров сборной России. «Авангард» выиграл у СКА «Амур» победил «Локомотив» (2:1) и опустил «Магнитку» на последнее место на Востоке. «Авангард» в третий раз подряд разобрался со СКА (3:2), а «Витязь» стал жертвой клюшки уфимца Никиты Сошникова (1:2). 15.10.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав
Допинг мешает Усику. Соперник украинца снят с боя, кто его заменит? «Советский спорт» предлагает украинскому боксеру пятерых кандидатов, которые могут выйти на замену в короткий срок. 08.10.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Чемпионат мира на семь с половиной недель. Стартует Гран-при-2019 В пятницу в Лас-Вегасе начнется первый этап крупнейшей серии международных турниров. 16.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
23:50 Футбол «Гранада» обыграла «Осасуну» и вышла на второе место в чемпионате
23:40 Футбол «ПСЖ» разгромил «Ниццу», доигрывающую матч вдевятером
23:37 Баскетбол «Зенит» на выезде переиграл «Олимпиакос», одержав первую победу в Евролиге
23:21 Футбол Соперник «Локомотива» по Лиге чемпионов «Байер» крупно проиграл «Айнтрахту»
22:53 Теннис Рублев вышел в полуфинал «Кубка Кремля» и встретится с Чиличем
22:45 Футбол Игорь Шалимов: У «Локомотива» пять человек сзади всегда, сложно было создавать моменты
22:27 Футбол Вячеслав Колосков: На протяжении года говорил, что нужно разводить команды России и Косова
22:11 Футбол Юрий Семин: Что с Джорджевичем? Перелома нет, но травма существенная
22:08 Футбол Александр Коломейцев: На таблицу будем смотреть в конце сезона
21:55 Хоккей «Сочи» проиграл «Сибири», потерпев шестое поражение подряд
21:43 Теннис Павлюченкова обыграла Кудерметову и вышла в полуфинал «Кубка Кремля»
21:26 Футбол У Джорджевича подозрение на разрыв крестообразной связки
21:25 Футбол «Локомотив» на выезде обыграл «Ахмат» благодаря голам Коломейцева и Жоау Мариу
21:10 Футбол Александр Шикунов: Среди лидеров «Ростов» показывает самый симпатичный футбол
20:50 Футбол Александр Мостовой: Достаточно ли оснований, чтобы рассчитывать на успех Тедеско в «Спартаке»?
20:30 Футбол Дмитрий Градиленко – о назначении Тедеско: Хуже не будет, хуже просто некуда
20:13 Футбол В УЕФА решили разводить команды из Косово и России на международных турнирах
19:58 Футбол Александр Шикунов: Если Дзюбе начало фартить, справиться с ним почти нереально, это просто машина
19:44 Футбол Матип подписал новый контракт с «Ливерпулем»
19:35 Хоккей «Авангард» в гостях переиграл «Автомобилист», одержав четвертую победу подряд
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика