«Тамбов» примет «Урал» в 13-м туре премьер-лиги Начало игры – 14:00 (мск).

«Тамбов» сыграет в домашнем матче с «Уралом» в 13-м туре премьер-лиги.

После 12 туров «Тамбов» набрал восемь очков и занимает последнее место в турнирной таблице. У «Урала» 14 очков и девятое место.

Отметим, что в последних двух турах обе команды проиграли. «Тамбов» потерпел поражения от «Крыльев Советов» (0:2) и «Рубина» (1:2), а «Урал» – от ЦСКА (0:3) и «Зенита» (1:3).

Добавим, что в связи с неготовностью домашнего стадиона «Спартак» «Тамбов» продолжает принимать соперников на «Мордовия Арене» в Саранске.

Матч «Тамбов» – «Урал» пройдет 19 октября. Начало игры – 14:00 (мск). Ранее команды ни разу не играли друг с другом.