Александр Бубнов: Состав «Урала» покрепче и поопытней, чем у «Тамбова» «Урал» примет «Тамбов» в 13-м туре премьер-лиги.

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 13-го тура премьер-лиги «Тамбов» – «Урал».

«Встретятся две команды, которые не обладают выдающимися кадровыми возможностями, но, несмотря на это, стараются играть в атакующем ключе, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Игра должна получиться нескучной по содержанию, а по результату – состав «Урала» покрепче и поопытней. Прогноз – 1:2».

Напомним, после 12 туров «Тамбов» набрал восемь очков и занимает последнее место в турнирной таблице. У «Урала» 14 очков и девятое место.

Матч «Тамбов» – «Урал» пройдет 19 октября на «Мордовия Арене» в Саранске. Начало игры – 14:00 (мск).