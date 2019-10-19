«Енисей» вырвал победу у «Луча» в 18-м туре ФНЛ Единственный гол был забит в компенсированное ко второму тайму время.

«Енисей» выиграл у «Луча» (1:0) в матче 18-го тура ФНЛ на стадионе «Динамо» во Владивостоке.

Единственный гол в компенсированное ко второму тайму время забил вышедший на замену полузащитник Михаил Комков, отличившийся впервые в нынешнем сезоне.

«Енисей» набрал 18 очков и покинул зону вылета, поднявшись на 14-е место в турнирной таблице. У «Луча» осталось 19 очков и 13-место.

В последнем туре первого круга 23 октября «Енисей» примет «Авангард» в Красноярске, а «Луч» сыграет с «Ротором» в Волгограде.

ФНЛ

18-й тур

«Луч» (Владивосток) – «Енисей» (Красноярск) – 0:1 (0:0)

Гол: Комков, 90+.