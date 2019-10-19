«Спартак» примет «Рубин» в первом матче Тедеско

«Спартак» сыграет с «Рубином» в матче 13-го тура премьер-лиги.
После 12 туров у команд одинаковое количество очков – по 14. Благодаря дополнительным показателям «Рубин» занимает 11-е место, «Спартак» – 12-е.
Отметим, что красно-белые проиграли пять последних матчей в чемпионате, в то время как «Рубин» победой над «Тамбовом» (2:1) в предыдущем туре прервал свою пятиматчевую безвыигрышную серию.
Этот матч станет первым для «Спартака» под руководством нового главного тренера немца Доменико Тедеско, назначенного в начале недели.
В прошлом сезоне «Рубин» и «Спартак» дважды сыграли вничью со счетом 1:1. При этом в четырех предыдущих матчах на «Открытие Арене» казанцы проигрывали.
Матч «Спартак» – «Рубин» пройдет 19 октября на «Открытие Арене» в Москве. Начало игры – 16:30 (мск).
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