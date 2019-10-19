Бубнов поставил на победу «Спартака» в матче с «Рубином» Красно-белые проведут первый матч после назначения Тедеско главным тренером.

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 13-го тура премьер-лиги «Спартак» – «Рубин».

«В первом матче при Доменико Тедеско спартаковцы приложат все усилия, чтобы проявить себя и прервать черную полосу из шести поражений подряд, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Для решения этой задачи гостевой «Рубин» – соперник подходящий. Прогноз – 1:0».

Напомним, «Спартак», проигравший в пяти турах чемпионата подряд, занимает 12-е место в турнирной таблице. У «Рубина» также 14 очков и 11-е место.

Матч «Спартак» – «Рубин» пройдет 19 октября на «Открытие Арене» в Москве. Начало игры – 16:30 (мск).