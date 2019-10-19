«Тамбов» – «Урал». Стартовые составы Начало игры – 14:00 (мск).

Главные тренеры «Тамбова» и «Урала» Александр Григорян и Дмитрий Парфенов назвали составы команд на матч 13-го тура премьер-лиги.

«Тамбов»: Шелия, Чуперка, Рыбин, Килин, Таказов, Грицаенко, Осипенко, Тетрашвили, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

Запасные: Сугробов, Кулик, Кленкин, Карасев, Хосонов, Чернышов, Бенито, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Егорычев, Бикфалви, Эль Кабир, Августиняк, Ильин.

Запасные: Баклов, Мамин, Шанбиев, Насыров, Фидлер, Бавин, Магомадов, Бумаль, Шаболин, Погребняк, Панюков, Юсупов.

Матч «Тамбов» – «Урал» пройдет на «Мордовия Арене» в Саранске. Начало – 14:00 (мск).