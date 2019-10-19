«Тамбов» – «Урал». Стартовые составы

Главные тренеры «Тамбова» и «Урала» Александр Григорян и Дмитрий Парфенов назвали составы команд на матч 13-го тура премьер-лиги.
«Тамбов»: Шелия, Чуперка, Рыбин, Килин, Таказов, Грицаенко, Осипенко, Тетрашвили, Обухов, Костюков, Мелкадзе.
Запасные: Сугробов, Кулик, Кленкин, Карасев, Хосонов, Чернышов, Бенито, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.
Наш состав на сегодняшний матч #ТамбовУрал 📌 pic.twitter.com/2cl0JzM3PT— ФК «Тамбов» (@fctambov68) October 19, 2019
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Егорычев, Бикфалви, Эль Кабир, Августиняк, Ильин.
Запасные: Баклов, Мамин, Шанбиев, Насыров, Фидлер, Бавин, Магомадов, Бумаль, Шаболин, Погребняк, Панюков, Юсупов.
НАШ СОСТАВ!#ТамбовУрал pic.twitter.com/HDVZhS1cQQ— ФК Урал (@FCURAL) October 19, 2019
Матч «Тамбов» – «Урал» пройдет на «Мордовия Арене» в Саранске. Начало – 14:00 (мск).