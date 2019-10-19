«Зенит» примет «Ростов» в 13-м туре премьер-лиги - Советский спорт
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19 октября 2019 13:29ФутболЛипкин Антон

«Зенит» примет «Ростов» в 13-м туре премьер-лиги

Начало матча – 19:00 (мск).

«Зенит» сыграет дома с «Ростовом» в матче 13-го тура премьер-лиги.

После 12 туров у команд одинаковое количество очков – по 26. По дополнительным показателям «Зенит» занимает второе место, а «Ростов» – четвертое.

У «Зенита» четыре победы в последних пяти турах, у «Ростова» – шесть побед в семи.

В прошлом сезоне будущие чемпионы России победили «Ростов» в Санкт-Петербурге (2:0), а в гостях проиграли (0:1) уже после того, как обеспечили себе титул. В последний раз «Ростов» побеждал «Зенит» в гостях (2:0) 22 ноября 2013 года.

Матч «Зенит» – «Ростов» пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало – 19:00 (мск).

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