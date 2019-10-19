Александр Бубнов: «Зенит» номинально сильнее «Ростова» во всех линиях «Зенит» сыграет с «Ростовом» в 13-м туре премьер-лиги.

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 13-го тура премьер-лиги «Зенит» – «Ростов».

«Ростов» хорошо выступает в нынешнем первенстве, лихо атакует, много забивает, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Однако «Зенит» номинально посильней во всех линиях, к тому же играет дома. Прогноз – 2:1».

После 12 туров у команд одинаковое количество очков – по 26. По дополнительным показателям «Зенит» занимает второе место, а «Ростов» – четвертое.

При этом у «Зенита» четыре победы в последних пяти турах, у «Ростова» – шесть побед в семи.

Матч «Зенит» – «Ростов» пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало – 19:00 (мск).