Хузин подал в отставку после поражения «Луча» от «Енисея» «Луч» занимает 13-е место в турнирной таблице ФНЛ.

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Главный тренер «Луча» Рустем Хузин покидает клуб после поражения от «Енисея» (0:1) в 18-м туре ФНЛ.

Как сообщает официальный твиттер дальневосточников, 47-летний специалист подал в отставку после игры. Исполняющим обязанности главного тренера стал Александр Ушахин, который работал с командой в сезоне 2014/2015.

Под руководством Хузина «тигры» провели 59 официальных матчей, одержали 16 побед, 24 раза сыграли вничью и потерпели 19 поражений.

Напомним, единственный гол в матче с «Енисеем» «Луч» пропустил в компенсированное ко второму тайму время.

У команды осталось 19 очков и 13-место в турнирной таблице первенства. В следующем матче 23 октября «Луч» сыграет в гостях с «Ротором».