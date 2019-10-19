Роналду заработал в Instagram больше, чем по контракту с «Ювентусом» - Советский спорт
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19 октября 2019 14:36Футбол

Роналду заработал в Instagram больше, чем по контракту с «Ювентусом»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду зарабатывает в Instagram ,чем в «Ювентусе».

Как сообщает Business Insider, по данным исследования, проведенным социальной сетью Hopper, 34-летнему португалец ежегодно получает 47,8 миллиона долларов за рекламные посты в Instagram. В то же время, по информации Goal.com, зарплата форварда в «Ювентусе» составляет 34 миллиона.

Как отмечает издание, одна публикация Роналду, который имеет 168 миллионов подписчиков в Instagram, стоит в среднем 975 тысяч долларов.

«Роналду - самый популярный человек в Instagram. Компании платят почти 1 миллион долларов за сообщение, чтобы получить доступ к его безумному охвату», - цитирует Business Insider руководителя отдела маркетинга Hopper.

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