Василий Кикнадзе: Результат матча с «Ювентусом» для меня не так важен «Локомотив» сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о предстоящем матче с «Ювентусом» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы готовы, а рассудят все поле и мяч, ничего загадывать не будем, – приводит ТАСС слова Кикнадзе. – Я хочу сказать, что для меня результат не так важен будет, важно то, как ребята играют.

За все время на позиции руководителя у меня не было ни одного повода, чтобы кого-то можно было упрекнуть, это бьющаяся, стоящая друг за друга, сильная команда».

Напомним, накануне «Локомотив» победил «Ахмат» (2:0) в матче 13-го тура премьер-лиги на «Ахмат Арене» в Грозном и сохранил первое место в турнирной таблице.

Матч «Ювентус» – «Локомотив» пройдет 22 октября на «Ювентус Стэдиум» в Турине. Начало игры – 22:00 (мск).