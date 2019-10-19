Голы Месси, Суареса и Гризманна принесли «Барселоне» победу над «Эйбаром»

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В составе каталонской команды голами отметились Антуан Гризманн (13-я минута), Лионель Месси (58) и Луис Суарес (66).

После этой игры «Барселона» набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы испанской примеры. «Эйбар», имея в активе девять очков, занимает 14-е место.

В следующем матче чемпионата «Барселона» на своем поле должна была встретится с «Реалом», но игра была перенесена на более поздний срок. «Эйбар» свой следующий матч проведет в гостях, где сыграет с «Вальядолидом».