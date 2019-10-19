«Урал» в гостях одержал волевую победу над «Тамбовом» Футболисты «Тамбова» проиграли «Уралу» в домашнем матче 13-го тура чемпионата России со счетом 1:2.

В составе тамбовского клуба голом отметился Владимир Обухов (61-я минута, пен.). У екатеринбургской команды отличились Владимир Ильин (73) и Вараздат Ароян (76).

После этой игры «Урал» набрал 17 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов», потерпев восьмое поражение в сезоне, с восемью очками расположился на 16-м месте.

В следующем туре «Тамбов» дома сыграет против «Уфы», а «Урал» на выезде встретится с «Рубином».