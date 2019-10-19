«Спартак» - «Рубин». Стартовые составы команд Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Рубина» на матч 13-го тура российской премьер-лиги.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Рассказов, Жиго, Айртон, Бакаев, Мельгарехо, Умяров, Шюррле, Тиль, Крал.

Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Баду, Ананидзе, Мирзов, Гулиев, Игнатов, Глушенков, Понсе, Ларссон.

«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Могилевец, Подберёзкин, Игорь Коновалов, Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон.

Запасные: Иван Коновалов, Сорокин, Поярков, Степанов, Башкиров, Кипиани, Звакиров, Марков, Микелтадзе.

Встреча состоится сегодня, 19 октября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве и начнется в 16:30 (мск).