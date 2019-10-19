«Эвертон» на своем поле обыграл «Вест Хэм» Футболисты «Эвертона» одержали победу над «Вест Хэмом» в домашнем матче 9-го труа чемпионата Англии со счетом 2:0.

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В составе команды из Ливерпуля голами отметились Бернард (17-я минута) и Гилфи Тор Сигурдссон (90+2).

После этой игры «Эвертон», прервав свою серию из четырех поражений, набрал десять очков и поднялся на 12-е место. «Вест Хэм» с 12-ю очками занимает восьмое место.

В следующем туре «Эвертон» в гостях сыграет против «Брайтона», а «Вест Хэм» дома встретится с «Шеффилд Юнайтед».