Тедеско объяснил назначение Жиго капитаном «Спартака» Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему в отсутствие капитана Георгия Джикии команду на поле вывел Самюэль Жиго.

- Почему Жиго? Он произвел на нас должное впечатление. Мы с ним поговорили . Он является одним из лидеров команды, и я уверен, что команда за ним пойдет, - сказал Тедеско в эфире «Матч Премьер».

Сегодня в Москве на стадионе «Открытие Арена» проходит матч 13-го тура российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Рубином». На данный момент идет первый тайм встречи, счет ничейный – 0:0.