«Зенит» - «Ростов». Стартовые составы команд Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ростова» на матч 13-го тура чемпионата России.

«Зенит»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов, Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, Попов, Ерёменко, Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.

Добавим, что встреча состоится сегодня в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.