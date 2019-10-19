Александр Григорян покинул пост главного тренера «Тамбова» Футбольный клуб «Тамбов» и Александр Григорян прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт со специалистом будет разорван, а имя нового наставника «Тамбова» будет сообщено в ближайшее время.

Напомним, 53-летний специалист возглавлял «Тамбов» с апреля 2019 года, под его руководством команда в прошлом сезоне стала победителем первенства ФНЛ, завоевав право выступать в премьер-лиге.