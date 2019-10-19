«Спартак» не смог обыграть «Рубин» в первом матче Тедеско на посту главного тренера

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Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 0:0.

Отметим, что игра с «Рубином» стала первой для Доменико Тедеско на посту главного тренера красно-белых .

После этой игры «Спартак», прервав свою серию из пяти поражений, набрал 15 очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Рубин», имея такое же количество очков, расположился на восьмом месте.

В следующем туре чемпионата «Спартак» в гостях сыграет против «Локомотива», а «Рубин» на своем поле примет «Урал».

Чемпионат России

13-й тур

«Спартак» - «Рубин» - 0:0 (0:0).

«Спартак»: Максименко, Жиго, Кутепов, Рассказов, Айртон, Мельгарехо, Бакаев, Тил (Понсе, 56), Крал, Шюррле (Мирзов, 64), Умяров (Ларссон, 84).

«Рубин»: Дюпин, Плиев, Данченко (Сорокин, 18), Денисов, Уремович, Могилевец, Давиташвили (Микелтадзе, 68), Подберезкин (Кипиани, 75), Зуев, Коновалов, Кьяртанссон.

Предупреждения: Шюррле (48), Денисов (54), Могилевец (60), Плиев (90).