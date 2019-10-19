«Аталанта» упустила победу над «Лацио», ведя после первого тайма в три мяча Римский «Лацио» сыграл вничью с «Аталантой» в домашнем матче 8-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Встреча прошла в Риме и завершилась со счетом 3:3. В составе «Аталанты» голами отметились Луис Муриэль (23, 28-я минута) и Алехандро Гомес (37). У «Лацио» отличились Чиро Иммобиле (69, 90+2) и Хоакин Корреа (70).

После этой игры «Лацио» с 12 очками расположился на шестой строчке в турнирной таблице серии А. «Аталанта» с 17 баллами идет на третьем месте.