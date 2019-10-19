Гол Алонсо принес «Челси» победу над «Ньюкаслом»

В составе лондонского клуба голом отметился Маркос Алонсо (73-я минута).
После этой игры «Челси» набрал 17 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице РПЛ. «Ньюкасл», имея в активе восемь очков, опустился на 18 место.
В следующем туре «Челси» в гостях сыграет «Бернли», а «Ньюкасл» дома встретится с «Вулверхэмптоном».
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