Гол Деле Алли спас «Тоттенхэм» от поражения в матче с «Уотфордом» Футболисты «Тоттенхэма» сыграли вничью с «Уотфордом» в домашнем матче 9-го тура чемпионата Англии.

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей голом отметился Абдулайе Дукуре (6-я минута). У хозяев поля отличился Деле Алли (86).

После этой игры «Тоттенхэм» набрал 12 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Уотфорд», имея в активе четыре очка, занимает 20-ю строчку.

В следующем туре «Тоттенхэм» в гостях сыграет против «Ливерпуля», а «Уотфорд» на своем поле встретится с «Борнмут».