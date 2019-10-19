Гол Деле Алли спас «Тоттенхэм» от поражения в матче с «Уотфордом» - Советский спорт
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19 октября 2019 18:54Футбол

Гол Деле Алли спас «Тоттенхэм» от поражения в матче с «Уотфордом»

Футболисты «Тоттенхэма» сыграли вничью с «Уотфордом» в домашнем матче 9-го тура чемпионата Англии.

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей голом отметился Абдулайе Дукуре (6-я минута). У хозяев поля отличился Деле Алли (86).

После этой игры «Тоттенхэм» набрал 12 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Уотфорд», имея в активе четыре очка, занимает 20-ю строчку.

В следующем туре «Тоттенхэм» в гостях сыграет против «Ливерпуля», а «Уотфорд» на своем поле встретится с «Борнмут».

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