Доменико Тедеско – о матче с «Рубином»: Думаю, если бы мы забили, мы бы выиграли Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал ничью в матче 13-го тура чемпионата России с «Рубином» (0:0).

- Мы недовольны результатом, хотели победить. У ребят горели глаза. В первом тайме мы дали сопернику слишком много работать с мячом, во втором поменяли стиль нашего прессинга. Второй тайм был хороший, он остался полностью за нами. У «Рубина» был один или два момента. Мы же попробовали все: в конце у нас было пять игроков атакующей группы. Думаю, если бы мы забили, мы бы выиграли.

- Как оцените состояние Шюррле?

- Разговаривал с ним вчера, он сказал, что его должно хватить на тайм. Но, конечно, когда ты отыграл 45 минут, после отдыха ты готов провести еще 10-15 минут.

- Показалось, что Бакаеву ближе к центру не очень привычно.

- Через 1-2 недели он привыкнет к этой позиции. Он технично одаренный игрок и способен на многое. Может играть флангах, десятку, восьмерку, - передает слова Тедеско Sport24.ru.

Добавим, что после этой игры «Спартак», прервав свою серию из пяти поражений, набрал 15 очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата красно-белые в гостях сыграют против «Локомотива».